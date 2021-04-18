Агата Муцениеце назвала главный плюс от развода с Прилучным

Москва, 18 апреля. Актриса Агата Муцениеце тяжело переживала развод с мужем Павлом Прилучным. Но сейчас ее жизнь наладилась и бьет ключом.

Знаменитость призналась, что после расставания с актером обращалась к психологу, чтобы прийти в порядок. После работы со специалистами она нашла в себе силы встать на ноги и много работать. Более того, актриса не хочет никак ассоциировать себя с прошлыми отношениями. Муцениеце не скрывает радости, что теперь ее не называют «бывшей женой Прилучного».

«Я пытаюсь делать все, чтобы с его именем больше никак себя не связывать. Я за многое благодарна, но я рада, что в конечном счете все именно так сложилось. Теперь у меня такое число проектов, к которому я всегда стремилась. Я как будто долго была невидимкой, а теперь меня увидели», — сказала актриса в разговоре с изданием Hello, говоря о главном плюсе от разрыва с артистом.

Муцениеце и Прилучный объявили о расставании в начале прошлого года, а спустя несколько месяцев они официально развелись. Разрыв сопровождался обвинениями актрисы в адрес бывшего супруга. Но звезда «Мажора» не комментировал заявления бывшей возлюбленной, от которой у него двое детей.