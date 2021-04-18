Во Франции подтвердили приверженность «нормандскому формату» в вопросе Донбасса

Париж, 18 апреля. Ситуацию в Донбассе необходимо решать в рамках «нормандского формата» и на основе Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Россия, Германия, Франция и Украина должны предпринять усилия, чтобы снизить напряженность в Донбассе, отметил глава МИД Франции.

«Существуют Минские соглашения, а также переговорная площадка — «нормандский формат». И в этих рамках следует предпринимать усилия, чтобы продвинутся. По этому пути следует идти», — сказал Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что МИД Франции выступает за продолжение диалога с Россией. Санкции, как уточнили в ведомстве, не мешают Парижу говорить с Москвой.