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Житель Тулы выкинул гражданку Кении из окна многоэтажки
Невские Новости  /  Надежда Дроздова
Происшествия

Житель Тулы выкинул гражданку Кении из окна многоэтажки

Инцидент произошел в Балабаново Калужской области. Информация о женщине, получившей травмы при падении с высоты, поступила в полицию из больницы.

Калуга, 18 апреля. Инцидент произошел в Балабаново Калужской области. Информация о женщине, получившей травмы при падении с высоты, поступила в полицию из больницы.

В результате оперативных действий правоохранители установили причастное к совершению преступления лицо. Им оказался 28-летний житель Тулы, приехавший в Балабаново на работу.

По версии следствия, около 23:00 по мск подозреваемый был с девушкой в квартире одного из домов по улице Гагарина Балабаново. Во время конфликта он вытолкнул ее из окна квартиры на третьем этаже. Пострадавшую с переломами госпитализировали в больницу.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство». Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее тело молодой девушки нашли под окнами жилого дома на улице Моторостроителей. По данному факту проводится проверка, сообщал ФАН.

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