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В NI рассказали, в чем секрета успеха «убийцы» американского F-15 из России
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2
Армия

В NI рассказали, в чем секрета успеха «убийцы» американского F-15 из России

Российский истребитель Су-27 является «настоящим убийцей», созданным конкурировать с американскими самолетами, уверены аналитики из США.

Вашингтон, 18 апреля. Российский истребитель Су-27 является «настоящим убийцей», созданным конкурировать с американскими самолетами, уверены аналитики из США.

Стоящий на вооружении ВКС РФ Су-27 был сконструирован во времена холодной войны, однако он эффективен и по сей день, пишет военный эксперт Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, созданный в СССР истребитель задумывался как прямой конкурент американским машинам F-14 и F-15. Автор материала подчеркнул, что максимальная скорость машины составляет около 2,35 Маха. Кроме того, образец оснащен десятью точками подвески для ракет и бомб.

Предназначением Су-27 являлось завоевание господства в воздухе, а также отслеживание ситуации на границах Советского Союза и защита рубежей от вторжения самолетов ВВС США и других стран Североатлантического альянса, уточнил Ларсон. Кроме того, истребитель должен был применяться при сопровождении стратегических бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160, которые и сейчас используются российскими войсками.

mil.ru  / пресс-служба министерства обороны РФ

Истребитель обладает впечатляющей маневренностью, подчеркнул аналитик. Он напомнил, что планер самолета позволяет выполнять фигуру высшего пилотажа «Кобра Пугачева». По словам эксперта, множество модификаций продлило срок службы Су-27, ввиду чего существует множество разновидностей самолета. Ларсон обратил внимание, что крылатая машина до сих пор используется не только в России, но и в других странах. Журналист раскрыл секрет успеха истребителя, который заключается в удачной конструкции.

«В этом и заключается успех Су-27: боеспособный и маневренный планер, который постепенно рос и совершенствовался, превращаясь в широкое семейство самолетов, которые до сих пор находятся на вооружении как в странах бывшего Варшавского договора, так и широко распространены на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке», — рассказал автор статьи.

Ранее прототип истребителя Су-37, который должен был заменить в российской армии Су-27, привлек внимание китайских аналитиков.

су-27 истребитель the national interest f-15 ларсон f-14
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