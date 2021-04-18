Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров обещает эмоциональный взрыв в полуфинале

Москва, 18 апреля. Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров сообщил, что после нового выпуска телепередачи зрители еще долго будут обсуждать произошедшее, пишет Teleprogramma.pro.

Речь идет о полуфинале рейтингового шоу «Маска» на канале НТВ, который выйдет в воскресенье, 18 апреля. На проекте осталось лишь шесть участников, которых так и не разоблачили. Имена остальных восьми уже известны.

Фееричным был почти каждый выпуск шоу. Зрители на протяжении недели обсуждали и гадали, кто же из популярных артистов прячется под костюмами. Но полуфинал, по словам судей и ведущего, должен быть совсем другим.

«Сегодняшний выпуск будет полон сюрпризов и неожиданностей! Эмоциональный взрыв!» — написал на своей страничке в Instagram ведущий проекта Вячеслав Макаров.

По традиции, ведущий «Маски» всегда проводит прямой эфир для подписчиков и поклонников проекта.

«Поверьте, будет что обсудить», — заинтриговал Вячеслав Макаров.

О том, что десятый выпуск проекта «Маска» выдался более эмоциональным, сообщала и певица Валерия, которая также находится в жюри проекта. Гости полуфинала — герои в масках Слоника и Султана. В воскресенье вечером секрет раскроется.

Проект «Маска» — музыкальное телевизионное шоу, являющееся российской версией международного формата Masked Singer. На сцене российские знаменитости — певцы, актеры, юмористы, телеведущие, спортсмены — выступают в скрывающих их личности костюмах. Только пытливый глаз профессионала может углядеть еле уловимые черты выступающих и назвать их имена. Именно поэтому шоу — самое интригующее на современном телевидении.

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