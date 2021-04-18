Адвокат Никитин предрек сторонникам ФБК незавидную участь

Москва, 18 апреля. Сторонники «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае признания организации экстремистской.

Об этом сообщил адвокат Денис Никитин. По его словам, если российский суд примет решение о признании ФБК экстремистской организацией, то руководители, сотрудники и члены штабов блогера Алексея Навального попадут под статью 282.2 УК России об рганизации деятельности экстремистской организации.

«До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», — рассказал эксперт.

Все остальные, кто продолжит оказывать помощь ФБК, например финансировать с помощью донатов, могут получить тюремный срок согласно статье о финансировании экстремистской деятельности, заключил юрист.

Как стало известно ранее, иск прокуратуры против структур ФБК совпал с «ухудшением» здоровья Навального.