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Девять рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Волге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Девять рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Волге

Инцидент, едва не завершившийся для рыбаков трагедией, произошел в районе деревни Федурино в Городецком районе.

Нижний Новгород, 18 апреля. Инцидент, едва не завершившийся для рыбаков трагедией, произошел в районе деревни Федурино в Городецком районе.

Местные жители забили тревогу, когда заметили на Волге полностью отрезанных от берега мужчин. Девять любителей экстремального отдыха отправились в плавание на отколовшейся льдине.

Попавших в беду мужчин эвакуировали прибывшие на место спасатели. Рыбаков удалось спасти с помощью катера на воздушной подушке. Сотрудники МЧС заранее вызвали медиков.

После осмотра потерпевших на месте происшествия выяснилось, что они не нуждаются в госпитализации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спасатель в гидрокостюме вытащил из реки 18-летнюю девушку в Коми, сообщал ФАН.

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