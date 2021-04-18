Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 16:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Происшествия
Два человека погибли в Рязанской области из-за любителя скорости
16:52
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина показала фото из роддома с новорожденным
16:51
Политика
США отрицают причастность к организации покушения на Лукашенко
16:50
Происшествия
Магнитуда землетрясения на Сахалине составила 3,3
16:49
Политика
Сосновский: Заявленная в ФБК акция является атакой на Россию
16:46
Весь мир
Атаки боевиков на северо-востоке Нигерии вызвали новую волну беженцев
16:45
Экономика
Эфириум повторил «антиуспех» биткоина и обвалился
16:43
Политика
Киев отправит Москве ноту о выдворении старшего дипломата РФ из Украины
16:41
Политика
Партия социалистов Молдавии потребовала отставки Майи Санду
16:37
Армия
В США объяснили, где в Афганистане останутся американские военные после вывода войск
16:37
Шоу-бизнес
Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс
16:36
Политика
Помощник Байдена не смог однозначно ответить на вопрос о саммите президентов РФ и США
16:35
Общество
Мурашко оценил стадию переговоров о включении «Спутника V» в список препаратов ВОЗ для ЧС
16:34
Общество
Скоростной морской маршрут уже в мае свяжет Новороссийск, Геленджик и Сочи
16:32
Общество
Единственный в мире храм святой Аллы восстанавливают в Пензенской области
16:32
Общество
Трихолог дал мужчинам два совета по уходу за бородой
16:32
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом
16:32
Армия
В Норвегии объяснили неожиданное «миролюбие» США в связи с конфликтом на востоке Украины
16:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце назвала главный плюс от развода с Прилучным
16:29
Политика
Во Франции подтвердили приверженность «нормандскому формату» в вопросе Донбасса
Все новости
Чиновников в РФ активно штрафуют за поездки на служебных машинах в личных целях
pixabay.com  /  PD
Общество

Чиновников в РФ активно штрафуют за поездки на служебных машинах в личных целях

Российских чиновников начали активно штрафовать за использование служебных автомобилей в личных целях. Им вменяют статью КоАП «Самоуправство».

Москва, 18 апреля. Российских чиновников начали активно штрафовать за использование служебных автомобилей в личных целях. Им вменяют статью КоАП «Самоуправство».

Таких дел в прокуратурах становится все больше, отметил заведующий адвокатским бюро в «Де-юре» Никита Филиппов. Чиновник может ездить на служебном автомобиле исключительно в рабочее время. Существует путевой лист, в котором отмечается время выезда из гаража и время возвращения, маршрут движения и километраж.

«Отсутствие данных о поездке, несовпадение с фактическим маршрутом движения в путевом листе практически на 100% означает, что автомобиль используется не в служебных целях, а следовательно, в личных», — разъяснил собеседник «Российской газеты».

Известны случаи, когда чиновник использовал служебный автомобиль, находясь в этот момент в отпуске. Более того, главврач одной из российских больниц ежегодно ездила в другой город на концерты известных отечественных исполнителей. При этом женщина использовала служебный автомобиль.

Российским водителям ранее напомнили о правилах оформления ОСАГО. Полис можно оформить минимум на три месяца. Такой документ ничем не отличается от обычного. При страховании на три месяца оплачивается 50% от полной стоимости ОСАГО.

авто чиновники штраф
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Чиновников в РФ активно штрафуют за поездки на служебных машинах в личных целях
Рейтинг@Mail.ru