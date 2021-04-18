Чиновников в РФ активно штрафуют за поездки на служебных машинах в личных целях

Москва, 18 апреля. Российских чиновников начали активно штрафовать за использование служебных автомобилей в личных целях. Им вменяют статью КоАП «Самоуправство».

Таких дел в прокуратурах становится все больше, отметил заведующий адвокатским бюро в «Де-юре» Никита Филиппов. Чиновник может ездить на служебном автомобиле исключительно в рабочее время. Существует путевой лист, в котором отмечается время выезда из гаража и время возвращения, маршрут движения и километраж.

«Отсутствие данных о поездке, несовпадение с фактическим маршрутом движения в путевом листе практически на 100% означает, что автомобиль используется не в служебных целях, а следовательно, в личных», — разъяснил собеседник «Российской газеты».

Известны случаи, когда чиновник использовал служебный автомобиль, находясь в этот момент в отпуске. Более того, главврач одной из российских больниц ежегодно ездила в другой город на концерты известных отечественных исполнителей. При этом женщина использовала служебный автомобиль.

Российским водителям ранее напомнили о правилах оформления ОСАГО. Полис можно оформить минимум на три месяца. Такой документ ничем не отличается от обычного. При страховании на три месяца оплачивается 50% от полной стоимости ОСАГО.