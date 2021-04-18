Внук академика Королева вручил приз Бондарчуку на кинофестивале «Циолковский»

Калуга, 18 апреля. Международный кинофестиваль «Циолковский» прошел в Калуге с 12 по 17 апреля. Главную награду получил французский фильм «Проксима» режиссера Алис Винокур.

На участие в кинофестивале претендовало 800 картин из более чем 80 стран мира, но в короткий список попали всего девять игровых фильмов, 13 документальных и 20 короткометражных работ. Россию на международном смотре представляли хоррор «Спутник», мультфильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна» и артхаусный триллер «Темная материя — Другая сторона жизни».

Главной награды был удостоен французский фильм «Проксима» с Евой Грин в главной роли. Сюжет рассказывает об астронавте из Франции Саре Лоро, которая готовится исполнить свою детскую мечту — полететь в открытый космос.

Губернатор калужской области Владислав Шапша вручил специальный приз мультфильму «Белка и Стрелка». Награду получила исполнительный продюсер ленты Любовь Кузнецова. Режиссер Тимур Бекмамбетов взял приз президента фестиваля прошлого года за фильм «Время первых».

Награда за лучший полнометражный фильм и гран-при «Королев» досталась хоррору «Спутник». Приз получил главный продюсер проекта Федор Бондарчук из рук внука великого конструктора и академика Сергея Королева.

Недавно власти Буркина-Фасо приняли решение перенести крупнейший в Африке кинофестиваль FESPACO на середину октября в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.