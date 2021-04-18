Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 16:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Происшествия
Два человека погибли в Рязанской области из-за любителя скорости
16:52
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина показала фото из роддома с новорожденным
16:51
Политика
США отрицают причастность к организации покушения на Лукашенко
16:50
Происшествия
Магнитуда землетрясения на Сахалине составила 3,3
16:49
Политика
Сосновский: Заявленная в ФБК акция является атакой на Россию
16:46
Весь мир
Атаки боевиков на северо-востоке Нигерии вызвали новую волну беженцев
16:45
Экономика
Эфириум повторил «антиуспех» биткоина и обвалился
16:43
Политика
Киев отправит Москве ноту о выдворении старшего дипломата РФ из Украины
16:41
Политика
Партия социалистов Молдавии потребовала отставки Майи Санду
16:37
Армия
В США объяснили, где в Афганистане останутся американские военные после вывода войск
16:37
Шоу-бизнес
Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс
16:36
Политика
Помощник Байдена не смог однозначно ответить на вопрос о саммите президентов РФ и США
16:35
Общество
Мурашко оценил стадию переговоров о включении «Спутника V» в список препаратов ВОЗ для ЧС
16:34
Общество
Скоростной морской маршрут уже в мае свяжет Новороссийск, Геленджик и Сочи
16:32
Общество
Единственный в мире храм святой Аллы восстанавливают в Пензенской области
16:32
Общество
Трихолог дал мужчинам два совета по уходу за бородой
16:32
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом
16:32
Армия
В Норвегии объяснили неожиданное «миролюбие» США в связи с конфликтом на востоке Украины
16:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце назвала главный плюс от развода с Прилучным
16:29
Политика
Во Франции подтвердили приверженность «нормандскому формату» в вопросе Донбасса
Все новости
Киргизские врачи нашли способ вылечить коронавирус за два дня
pixabay.com
Общество

Киргизские врачи нашли способ вылечить коронавирус за два дня

Ядовитый корень может вылечить от коронавирусной инфекции за один-два дня. Глава Киргизии Садыр Жапаров сообщил об открытии ученых республики.

Бишкек, 18 апреля. Ядовитый корень может вылечить от коронавирусной инфекции за один-два дня. Глава Киргизии Садыр Жапаров сообщил об открытии ученых республики.

Джунгарский аконит, или ядовитый иссык-кульский корень, оказался эффективным средством борьбы с COVID-19. Растение способно предотвратить распространение заболевания, если начать его использование на ранних стадиях, заявил Жапаров у себя в Facebook.

Необходимую информацию о необычном лекарстве врачи изложили в ролике. На видео добровольцы разливают по бутылкам прозрачное вещество с надписью «иссык-кульский корень». По словам главы минздрава Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, он сам участвовал в производстве препарата, сообщает 24.kg.

Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в республике с начала 2021 года. Правительство Киргизии разрешило использование российского препарата «Спутник V» для прививок своим гражданам.

киргизия лекарство коронавирус ядовитый корень
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Киргизские врачи нашли способ вылечить коронавирус за два дня
Рейтинг@Mail.ru