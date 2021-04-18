Киргизские врачи нашли способ вылечить коронавирус за два дня

Бишкек, 18 апреля. Ядовитый корень может вылечить от коронавирусной инфекции за один-два дня. Глава Киргизии Садыр Жапаров сообщил об открытии ученых республики.

Джунгарский аконит, или ядовитый иссык-кульский корень, оказался эффективным средством борьбы с COVID-19. Растение способно предотвратить распространение заболевания, если начать его использование на ранних стадиях, заявил Жапаров у себя в Facebook.

Необходимую информацию о необычном лекарстве врачи изложили в ролике. На видео добровольцы разливают по бутылкам прозрачное вещество с надписью «иссык-кульский корень». По словам главы минздрава Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, он сам участвовал в производстве препарата, сообщает 24.kg.

Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в республике с начала 2021 года. Правительство Киргизии разрешило использование российского препарата «Спутник V» для прививок своим гражданам.