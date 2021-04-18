Загадочная инфекция у собак в Великобритании оказалась кишечным коронавирусом

Лондон, 18 апреля. Причиной вспышки кишечной инфекции у собак в Великобритании стал коронавирус CeCoV. Исследование провели ученые из университетов Ливерпуля, Бристоля, Манчестера и Ланкастера.

Британские ветеринары в декабре 2019 года начали сообщать о случаях кишечного расстройства у питомцев, которое сопровождалось сильной рвотой. Вспышка заболевания продолжалась в течение нескольких месяцев до марта 2020 года. Недуг не был похож на обычный собачий гастроэнтерит, говорится в публикации Emerging Infectious Diseases.

Специалисты проанализировали 1258 анкет от ветеринаров и владельцев животных и 95 клинических образцов от 71 собаки. Выяснилось, что заболевание спровоцировал кишечный коронавирус CeCoV, который отличается от SARS-CoV-2 и считается безопасным для людей. Однако он опасен для четвероногих друзей.

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