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Елизавета II оставила на гробу мужа письмо с детским прозвищем
Global Look Press  /  Albert Nieboer
Общество

Елизавета II оставила на гробу мужа письмо с детским прозвищем

Британская королева Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа письмо. Послание супругу она подписала детским прозвищем.

Лондон, 18 апреля. Британская королева Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа письмо. Послание супругу она подписала детским прозвищем.

Записка, написанная от руки королевы, была подписана именем Лиллибет. Согласно данным издания People, такое прозвище Елизавета II получила от отца — короля Георга VI, поскольку в детстве она не могла выговорить свое имя. Позже ее супруг тоже называл королеву «Лиллибет».

Гроб покойного принца был накрыт его личным штандартом, на котором лежала его военно-морская фуражка и адмиралтейская сабля. Также там расположился венок из белых весенних цветов, который был выбран самой королевой. Записка герцогу Эдинбургскому лежала рядом с букетом.

Global Look Press  / Stephen Lock/Keystone Press Agency

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны прошли 17 апреля. Герцог Эдинбургский будет временно покоиться в Виндзорском замке. После смерти британской королевы останки принца перезахоронят.

На траурной церемонии были родные и близкие герцога. Принц Гарри прибыл на прощание с дедушкой из США, куда переехал несколько месяцев назад. Его беременная жена Меган Маркл осталась в Соединенных Штатах по рекомендации врача.

Елизавета II похороны филипп
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