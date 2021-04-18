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Захарова озвучила истинную причину высылки российских дипломатов из Чехии
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Политика

Захарова озвучила истинную причину высылки российских дипломатов из Чехии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высылку 18 сотрудников посольства страны в Праге.

Москва, 18 апреля. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высылку 18 сотрудников посольства страны в Праге.

Спикер внешнеполитического ведомства считает, что решение чешских властей связано с ситуацией вокруг Белоруссии. По ее мнению, истинная причина таких действий — попытка перекрыть информацию о готовящемся перевороте.

Центр общественных связей ФСБ ранее сообщил о задержании двух организаторов предполагаемого переворота в Белоруссии. По информации спецслужбы, подозреваемые планировали присвоить имущество президента республики Александра Лукашенко и установить «демократию по опыту Польши».

захарова мид чехия
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