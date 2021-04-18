Нападение боевиков в центре Нигерии унесло жизни шести человек

Абуджа, 18 апреля. Минимум шесть человек стали жертвами нападения бандитов фулани (народность, проживающая в Западной Африке. — Прим. ФАН) в центральной части Нигерии.

Атака произошла в четверг, 15 апреля. Радикалы ворвались в общину Веренг в штате Плато. Около 15 боевиков вошли в бар и открыли огонь по людям с близкого расстояния. Кроме шести человек, погибших на месте, еще двое получили серьезные ранения. Пострадавших отправили в христианскую больницу Воме, где они пройдут лечение.

Очевидцы сообщают, что преступники также разрушили несколько местных ферм.

Bandits kill six, injure three in Plateau village | NN



No fewer than 6 persons have been killed by suspected Fulani bandits who attack Wereng community in Riyom Local Government Area of Plateau State. https://t.co/wszSLr6udk — NN NEWS TEAM (@NNNewsTeam) April 16, 2021

Незадолго до этого нападения в том же районе вооруженная группировка убила восемь горняков. Фулани вторглись на участок, где шахтеры занимались добычей, и расстреляли их.

Основной проблемой остается бездействие правоохранителей. Председатель организации Berom по вопросам образования и культуры (BECO) Гьян Дуду рассказал, что силовые структуры предупреждали о повторных атаках в Плато.

«Три дня назад службы безопасности знали о готовящемся нападении. Более того, им стало известно даже имя организатора», — отметил он.

При этом полиция и армия бездействовали: подозреваемого не вызвали на допрос, на улицах не появились патрули, а защита общины не была обеспечена.

«Эти преступники делают что хотят, и никто им не мешает. Стране нужна справедливость», — возмутился Дуду.

Нигерия страдает от постоянных атак со стороны боевиков. Одной из основных угроз, кроме фулани, остается группировка «Боко Харам» (запрещена в РФ). Недавно под ударом радикалов оказался город в северо-восточной части страны — Дамасак, где погибло минимум десять человек.