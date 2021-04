Нападение боевиков в центре Нигерии унесло жизни шести человек

Абуджа, 18 апреля. Минимум шесть человек стали жертвами нападения бандитов фулани (народность, проживающая в Западной Африке. — Прим. ФАН) в центральной части Нигерии.

Атака произошла в четверг, 15 апреля. Радикалы ворвались в общину Веренг в штате Плато. Около 15 боевиков вошли в бар и открыли огонь по людям с близкого расстояния. Кроме шести человек, погибших на месте, еще двое получили серьезные ранения. Пострадавших отправили в христианскую больницу Воме, где они пройдут лечение.

Очевидцы сообщают, что преступники также разрушили несколько местных ферм.

Bandits kill six, injure three in Plateau village | NN



No fewer than 6 persons have been killed by suspected Fulani bandits who attack Wereng community in Riyom Local Government Area of Plateau State. https://t.co/wszSLr6udk