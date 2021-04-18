Границы Болгарии могут открыться для россиян с 1 мая

Москва, 18 апреля. Сроки и условия открытия Болгарии для въезда российских туристов будут обозначены в приказе министра здравоохранения страны, который должен выйти в ближайшее время.

Документ ожидают туристические отрасли обеих стран, отметила атташе по туризму в посольстве Болгарии Катя Жекова. В нем будут содержаться, в частности, условия работы туристических объектов в период летнего сезона, который в этом году откроется в республике на месяц раньше обычного — 1 мая.

«Мы ждем приказа, в нем будет конкретика, что будет с 1 мая. Мы очень осторожно относимся к информации, предположения и вероятности стараемся не распространять. Для нас важно, что будет в приказе, чтобы знали и туристы, и туроператоры, что конкретно от них требуется», — цитирует Жекову «Интерфакс».

По ее сведениям, для объектов туротрасли уже определены требования о соблюдении правил безопасности. Пока речь идет о внутреннем туризме и въезде в страну жителей Евросоюза, а также о приоритете безопасности отдыха. Атташе по туризму добавила, что в Болгарии надеются открыть границы для россиян и работают над этим. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что Болгария является наилучшей альтернативой отдыху в Турции.