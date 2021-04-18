«Мурашки бегут по коже»: кинокритик Дементьев о ремейке «Иронии судьбы»

Несколько дней назад стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг готовит англоязычный ремейк советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Эта информация вызвала общественный резонанс в Сети, кто-то с нетерпением ждет новинку, а кто-то, наоборот, нашел новую тему для мемов.

Кинокритик Андрей Дементьев поделился с корреспондентом ФАН своим мнением по поводу голливудского ремейка.

«Мое мнение уже хорошо выражено многочисленными мемами, которыми полнится интернет. «Какая гадость, эта ваша заливная индейка» — это такая самая смешная [фраза]. Масса издевок по этому поводу, и я могу так полагать, что, во-первых, перенос этой ситуации в американские условия — это само по себе глупо, потому что это 100% советская история. Во-вторых, сама репутация режиссера, мы примерно представляем себе, что он делает — вот эта любовь-морковь, типично российская ржака в виде туповатой, грубоватой комедии, которая рассчитана на определенную аудиторию», — рассказал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» /

Кинокритик признался, что ему будет любопытно посмотреть картину, поскольку то, что он представил в голове, — это бред полный. А актерский состав с кукольными американскими лицами оставляет желать лучшего.

«Ничто не с чем не совпадает. Начинаешь себе воображать эту картину — мурашки бегут по коже. Думаешь: «господи, какой кошмар». А с другой стороны, чего только в истории кино не было, ну будет еще одна любовь-морковь №10 в американских условиях. Главное, я представляю себе американского артиста, который будет стоять в шубе под душем и скажет «тепленькая пошла», — резюмировал Дементьев.

Эксперт подчеркнул, что идея ремейка — это невероятно глупо, и удивительно, какие американские продюсеры на это согласились.

Ранее стало известно, что фильм «Довод» Кристофера Нолана получил премию BAFTA за спецэффекты.