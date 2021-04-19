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Кинокритик предрек небывалый успех фильму «Декабрь» про Есенина
Кадр из фильма «Декабрь»  / 
Общество

Кинокритик предрек небывалый успех фильму «Декабрь» про Есенина

Кинокритик, историк кино Валерий Фомин объяснил, почему картина «Декабрь» про поэта Сергея Есенина может стать успешной.

Кинокритик, историк кино Валерий Фомин объяснил ФАН, почему картина «Декабрь» про поэта Сергея Есенина может стать успешной.

Картину режиссера Клима Шипенко о последних днях жизни лирика планируется выпустить в прокат в декабре 2021 года. Российский киновед, предвкушая премьеру, надеется на успех ленты.

«Заранее трепещу, потому что несколько раз уже в кино были попытки: и сериал был о Есенине, и приличные актеры играли. Могу только заранее пожелать удачи. Номер очень сложный, тяжелый, исполнить его смогут только большие мастера. Дай бог, чтобы в данном случае получилось», — говорит Фомин.

Он также отметил, что картина будет успешна и благодаря популярности Есенина: стихи поэта пользовались и пользуются всеобщим признанием.

Кинокритик объяснил, почему картина «Декабрь» про Есенина может стать успешной
wikipedia.org  / Public Domain

«Фигура Есенина потрясающая — [он] один из столпов национальной памяти, культуры, великий человек, который о России самые сокровенные слова сказал. Народ его любит», — отмечает кинокритик.

Говоря о сложности поставленной задачи как для режиссера, так и для актеров, Валерий Фомин уповает на мастерство съемочной группы и артистов.   

«Если они сами справятся с заданием таким сложным, — хорошо. Они сами решились отважиться, если чувствуют, что могут сделать. Дай бог, чтобы получилось», — заключил Фомин.

Ранее ФАН писал об уникальном издании, где рассказывается о жизни и творчестве последователя и друга Есенина Ивана Приблудного. Книга вышла в Луганске. Эта новость в конце 2020 года всколыхнула литературную общественность Донбасса, а также исследователей-есениноведов во всем мире. 

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