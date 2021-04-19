Кинокритик предрек небывалый успех фильму «Декабрь» про Есенина

Кинокритик, историк кино Валерий Фомин объяснил ФАН, почему картина «Декабрь» про поэта Сергея Есенина может стать успешной.

Картину режиссера Клима Шипенко о последних днях жизни лирика планируется выпустить в прокат в декабре 2021 года. Российский киновед, предвкушая премьеру, надеется на успех ленты.

«Заранее трепещу, потому что несколько раз уже в кино были попытки: и сериал был о Есенине, и приличные актеры играли. Могу только заранее пожелать удачи. Номер очень сложный, тяжелый, исполнить его смогут только большие мастера. Дай бог, чтобы в данном случае получилось», — говорит Фомин.

Он также отметил, что картина будет успешна и благодаря популярности Есенина: стихи поэта пользовались и пользуются всеобщим признанием.

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«Фигура Есенина потрясающая — [он] один из столпов национальной памяти, культуры, великий человек, который о России самые сокровенные слова сказал. Народ его любит», — отмечает кинокритик.

Говоря о сложности поставленной задачи как для режиссера, так и для актеров, Валерий Фомин уповает на мастерство съемочной группы и артистов.

«Если они сами справятся с заданием таким сложным, — хорошо. Они сами решились отважиться, если чувствуют, что могут сделать. Дай бог, чтобы получилось», — заключил Фомин.

Ранее ФАН писал об уникальном издании, где рассказывается о жизни и творчестве последователя и друга Есенина Ивана Приблудного. Книга вышла в Луганске. Эта новость в конце 2020 года всколыхнула литературную общественность Донбасса, а также исследователей-есениноведов во всем мире.