Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими подростками передано в СК РФ

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Следственные органы СУ СК России по Ростовской области займутся рассмотрением уголовного дела, возбужденного после смертельной аварии в Новочеркасске.

Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что обстоятельства смертельного ДТП, жертвами которого стали пятеро несовершеннолетних детей, будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

Единственный выживший находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Добавим, 14-летний мальчик, не спросив разрешения взрослых, взял их машину и поехал кататься с пятью приятелями по ночному городу. Однако справиться с управлением водитель не смог, и машина врезалась в дерево. В результате случившегося выжить удалось только одному школьнику, который сейчас находится в коме, сообщал ФАН.