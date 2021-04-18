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Офтальмологи назвали способ не потерять зрение из-за коронавируса
pixabay.com  /  StockSnap
Общество

Офтальмологи назвали способ не потерять зрение из-за коронавируса

Люди с плохим зрением могут полностью ослепнуть из-за коронавируса. Офтальмологи после ряда исследований нашли способ, как этого избежать.

Москва, 18 апреля. Люди с плохим зрением могут полностью ослепнуть из-за коронавируса. Офтальмологи после ряда исследований нашли способ, как этого избежать.

Риск потерять зрение увеличивается на фоне распространения COVID-19. Причиной тому является резкое снижение уровня контроля за здоровьем. Более 40% опрошенных россиян признались, что не смогли прийти на плановый осмотр. Особого внимания требует глаукома, которая может развиваться из-за нарушения кровотока, спазма сосудов и ишемии, предупредили офтальмологи.

Заболевание необходимо диагностировать на ранних стадиях. Пациентам в возрасте старше 40 лет рекомендуется ежегодно посещать офтальмолога. Масштабное исследование, проведенное в восьми странах мира, показало существенный рост числа пациентов с глаукомой на фоне пандемии коронавируса.

Несколько простых способов помогут улучшить зрение, рассказала японский офтальмолог Руи Хирамацу. Для этого необходимо регулярно употреблять шпинат. Также следует прикладывать на закрытые веки смоченное в теплой воде полотенце и ждать, пока оно остынет.

зрение коронавирус офтальмологи
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