ИИ научили выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам

Белгород, 18 апреля. Сотрудники Белгородского государственного национального исследовательского университета обучили нейросеть выявлять признаки коронавируса по рентгеновским снимкам.

Разработанная учеными НИУ «БелГУ» сверхточная нейросеть способна провести классификацию медицинских изображений и диагностировать коронавирусную инфекцию. Разработка прошла испытания и показала высокую эффективность.

Ученые применили трансферный подход в ходе своей работы. Следуя этому методу, нейросеть обучали диагностировать коронавирус по рентгеновскому снимку в три этапа. Согласно результатам проведенного исследования, белгородский ИИ справляется с поставленной задачей 94,17% случаев.