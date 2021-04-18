Две девушки погибли в ДТП с иномаркой на Алтае

Барнаул, 18 апреля. Автомобиль опрокинулся на трассе Яровое — Райгород, погибли два человека. Факт аварии подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

Трагический инцидент произошел в городе Яровое. По предварительным данным, автомобилем Lada Kalina управлял 19-летний молодой человек, во время движения он допустил вылет машины с трассы. Автомобиль перевернулся. Молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В результате ДТП две 18-летние девушки погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что у водителя не было прав для управления транспортными средствами. В настоящее время полиция проводит проверку.

Автобус наехал на Большой Никитской улице на пешехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами, сообщало РИАМО.