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Дружинина раскрыла подробности съемок пятой части «Гардемаринов»
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Общество

Дружинина раскрыла подробности съемок пятой части «Гардемаринов»

Съемки фильма «Гардемарины-1787. Война» продолжатся в Крыму в середине мая, сообщила режиссер картины Светлана Дружинина.

Москва, 18 апреля. Съемки фильма «Гардемарины-1787. Война» продолжатся в Крыму в середине мая, сообщила режиссер картины Светлана Дружинина.

Она уточнила, что съемки пятой части киноленты будут проходить в поселках Мысовое и Планерное, а также раскрыла их подробности.

«Наш оператор сейчас находится на мысе Казантип, там идет настройка декораций. Это съемки пятого фильма. Часть его мы уже отсняли. Съемочный процесс начнется не раньше мая, после всех праздников», — сообщила Дружинина в интервью РИА Новости Крым.

Работа над пятой частью «Гардемаринов» началась еще до того, как вышла четвертая. Картину снимали в окрестностях Севастополя. Ее главным героям предстоит приплыть в Крым с Мальты и стать участниками военных событий против Турции.

Дружинина, говоря о работе над проектом, пожаловалась на артисток Анну Семенович и Анастасию Макееву. По ее словам, звезды постоянно опаздывали на площадку.

кино дружинина гардемарины
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