Семью с двумя детьми госпитализировали с отравлением под Тулой

Тула, 18 апреля. Следственный комитет начал проверку по факту отравления угарным газом семьи из поселка Тайдаково. По предварительным данным, пострадали два ребенка, их родители и дедушка.

Пять местных жителей были доставлены в одну из больниц Ясногорского района с признаками отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Вероятной причиной семейного отравления в частном жилом доме стала неисправность в системе отопления. При выявлении признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будут приняты меры реагирования в отношении ответственных лиц.

СК проводит проверку по факту острого отравления семилетней девочки в Петербурге, сообщал ФАН.