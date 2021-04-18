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Новая олимпийская форма России вызвала широкий резонанс за рубежом
Global Look Press  /  Stanislav Kogiku
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Спорт

Новая олимпийская форма России вызвала широкий резонанс за рубежом

Согласно санкциям ВАДА российским спортсменам запрещено использовать национальные флаг и гимн на международных соревнованиях. Однако новая форма содержит традиционную символику.

Москва, 18 апреля. Согласно санкциям ВАДА российским спортсменам запрещено использовать национальные флаг и гимн на международных соревнованиях. Однако новая форма содержит традиционную символику.

Новая олимпийская форма российских спортсменов вызвала бурную дискуссию за рубежом. В 2019 году Россию дисквалифицировали из всех видов спорта на два года из-за допингового скандала. Россиянам разрешили выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Однако в новой форме присутствуют цвета национального флага. Спортивная одежда для российских спортсменов, в которой они будут участвовать в Олимпиаде-2020, была выпущена брендом ZASPORT.

Prt Scr twitter.com  / @Olympic_Russia

Особенно остро на новую форму отреагировали в Норвегии. Так, глава антидопингового комитета Норвегии Андерс Сульхейм заявил, что все санкции бессмысленны, ведь российских спортсменов будет легко узнать на предстоящем соревновании. Кроме того, спортивный комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что «российская форма прославит всю страну».

«Никто не увидит разницы, никто не заметит отличий, никто не скажет, что это не Россия. Это доказывает, что весь приговор – пародия. МОК намеревался держать Россию в напряжении, но так, чтобы они понесли ответственность только перед внешним миром. Тем нее менее русским разрешили носить одежду в расцветке своего флага. Эта коллекция – все равно что щелчок по носу всему остальному миру с одобрения улыбающегося МОК», — возмутился Сальтведт.

В субботу, 17 апреля, на командном чемпионате мира по фигурному катанию сборная России одержала победу, набрав 125 баллов. Японское издание Mainichi Shimbun посвятила большую статью победе россиян, в которой признало полное превосходство российского фигурного катания.

россия спорт олимпиада
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