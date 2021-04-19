Волонтеры Олимпиады в Японии жалуются на отсутствие вакцинации

До Олимпийских игр-2020, которые этим летом должны пройти в столице Японии — Токио, осталось менее 100 дней, поэтому проблема вакцинации от COVID-19 в этой стране приобретает наиболее острый характер.

Старт перенесенной Олимпиады запланирован на 23 июля, но есть проблема: на сегодня в Японии вакцинированы от коронавируса менее 1% жителей. Каждый день в стране фиксируют по 4–5 тысяч заболевших COVID-19. Японцы просят правительство перенести Игры в Токио еще на более поздний срок или вовсе отменить их.

Передвигать мероприятие, если честно, некуда: менее чем через год, в феврале 2022-го, в Пекине должна состояться уже зимняя Олимпиада. Отменять Игры в Токио также никто не хочет. В инфраструктуру и организацию главного спортивного форума четырехлетия, который в том числе является эффективным политическим подспорьем, вложены миллиарды долларов, которые никто не хочет терять.

В количестве зрителей на трибунах японцы уже потеряют: доступ на просмотр соревнований в очном формате получат только жители Японии. Всем остальным болельщикам придется довольствоваться Играми дома по телевидению. По мнению правительства страны, иностранные туристы могут завезти в Японию более заразные мутации вируса. Всего на соревнования в Токио было продано более миллиона билетов иностранным гражданам.

Спортсмены допускаются из любых стран, но они будут вынуждены соблюдать строгие противоэпидемические правила, сдавать ПЦР-тесты каждые 4 дня, а свободное от соревнований и тренировок время проводить в своем номере. Не похоже на международный праздник спорта, правда?

Global Look Press / Stanislav Kogiku

Проблема вакцинации в Японии накануне Олимпийских игр особенно волнует волонтеров, которые будут коммуницировать с потоками иностранных спортсменов.

Волонтер из Германии Барбара Хольтус в интервью CNN сообщила, что в целях защиты добровольцам выдадут лишь по бутылочке дезинфицирующего средства для рук и по две маски, но ни о какой прививке речи вообще не идет.

При этом министр страны Есихидэ Суга делился амбициозными планами вакцинировать к июню 100 из 126 миллионов японцев. Сейчас только 0,4% населения (около 50 миллионов) получили 2 прививки.

В беседе с CNN организаторы Олимпиады в Токио заявили, что готовы провести безопасные игры даже без вакцинации. Тем не менее они надеются на прививки от COVID-19 как в Японии, так и за рубежом, чтобы в целом уменьшить опасность инфекции.

Сейчас Япония борется с резким ростом случаев заболевания коронавирусом, поэтому риск отмены Олимпиады остается. Чиновники страны, потратившей на Игры 25 миллиардов долларов, должны быть сильнее всех остальных азиатских стран мотивированы взять злосчастный вирус под контроль, чего пока не происходит. Япония не торопилась регистрировать вакцину, от чего непривитым до сих пор остается даже медицинский персонал.

Одна из сотрудниц Медицинского университета не верит, что к Олимпиаде прививку получат 100 миллионов японцев. Кроме того, она отметила негативную реакцию правительства на желание включить в приоритетную группу олимпийских атлетов.

Вакцинировать спортсменов для Олимпиады-2020 предложили власти Пекина, но Токио отклонил это предложение, заявив, что китайские препараты пока запрещены в Японии.

Global Look Press / Филип Фонг/Синьхуа

Запрет на присутствие иностранных зрителей на трибунах и строгие правила для спортсменов не спасут Токио от очередной вспышки COVID-19, ведь десятки тысяч непроверенных на инфекцию волонтеров будут активно работать в городе во время Олимпиады. Это вызывает настороженность у медэкспертов, которые опасаются, что система здравоохранения Японии рухнет и не сможет справиться с внезапным притоком спортсменов и добровольцев, зараженных коронавирусом.

Ранее японский министр допустил проведение Олимпийских игр в Токио без зрителей. Он уточнил, что Олимпиада в Токио будет отличаться от обычной из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее министр подчеркнул, что соревнования состоятся.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Позже из-за пандемии они были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.