Полиция возбудила дело после аварии с пятью погибшими ростовским подростками

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Следователи МВД по итогам проверки возбудили дело по статье 264 УК по факту смерти пяти подростков в городе Новочеркасск.

Согласно предварительной информации, ранним утром 14-летний подросток сел за руль автомобиля Hyundai Solaris. В салоне были еще пятеро несовершеннолетних. Юный водитель потерял контроль над управлением. Иномарка на скорости врезалась в дерево. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

С места аварии увезли одного пострадавшего подростка, сейчас он в коме. Его приятели скончались от тяжелых ранений. Незадолго до трагедии водитель отметил день рождения. В момент ДТП все были трезвые, сообщал ФАН.