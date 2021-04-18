Избирательная комиссия Ливии нуждается в финансировании для проведения выборов

Триполи, 18 апреля. Высшая национальная избирательная комиссия Ливии (HNEC) нуждается в дополнительных 50 млн динаров для проведения президентских выборов, заявил глава ведомства Имад ас-Саих.

По его словам, профильный комитет в настоящий момент располагает денежными средствами для подготовки и реализации парламентского плебисцита. Сформирована также команда из наблюдателей и волонтеров, желающих участвовать в мероприятии. Общее количество сотрудников достигает 35 тыс. человек.

«Президентские выборы занимают больше времени и туров. Для их проведения необходимо дополнительное финансирование. По предварительным подсчетам — 50 млн динаров (840 млн рублей. — Прим. ФАН)», — заявил глава ведомства.

Libyan Election Committee Needs 50 Million Dinars for Elections#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/hh0sV48Hwq — Libya Review (@LibyaReview) April 18, 2021

Имад ас-Саих прокомментировал решение Франции о финансировании избирательного процесса в североафриканском государстве. По его словам, выделение 1,85 млн евро на реализацию проекта «Содействие выборам для народа Ливии» никак не коснулось комитета. Денежные средства ушли представителям Программы развития ООН (ПРООН).

«Комиссия не получила денег от международного сообщества», — уточнил глава ведомства.

Председатель HNEC добавил, что официальные лица переходного Правительства национального единства рассматривают вопрос о проведении реформ по Конституции Ливии. В случае положительного решения комиссия займется подготовкой референдума по поправкам к основному закону государства.

«Потребуется отдельный бюджет», — заключил Имад ас-Саих.

Президентские и парламентские выборы запланированы на 24 декабря 2021 года. Дату согласовали по итогам ноябрьских заседаний Форума политического диалога в Тунисе.

До проведения плебисцита временной исполнительной власти предстоит решить ряд задач, включая объединение государственных институтов, открытие прибрежной дороги между Мисуратой и Сиртом, а также разрешение экономического кризиса.

Премьер-министр переходного правительства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба поручил профильным ведомствам побороть коррупцию и наладить сотрудничество между всеми муниципалитетами страны.