В Москве 23 апреля пройдет передислокация военной техники, участвующей в параде Победы

Москва, 18 апреля. Передислокация колонн военной техники, участвующей в параде Победы, будет проходить 23 апреля из поселка Алабино в Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что движение 200 единиц техники начнется 23 апреля в 22:00 по Москве и закончится в 01:00 ночи 24 апреля. Колонна пройдет по маршруту: поселок Алабино — трасса А-107 — Минское шоссе — Можайское шоссе — Рублевское шоссе — улица Осенняя — улица Крылатская — улица Нижние Мневники, 45.

«Военная техника, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, будет передислоцирована на временную площадку в городе Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы», — сообщают в Минобороны РФ.

В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры «Бумеранг», бронированные автомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», ЗРК С-400 и ракетный комплекс «Искандер-М».

Ранее сообщалось, что в парадах ко Дню Победы примут участие более 24 тысяч военнослужащих Западного военного округа России.