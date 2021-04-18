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Цены на самые мощные Audi A5 снизились в России
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Общество

Цены на самые мощные Audi A5 снизились в России

Вопреки росту цен на новые автомобили некоторые модели стали, наоборот, более доступными. Например, подешевели самые мощные исполнения немецкого концерна Audi A5.

Москва, 18 апреля. Вопреки росту цен на новые автомобили некоторые модели стали, наоборот, более доступными. Например, подешевели самые мощные исполнения немецкого концерна Audi A5.

Стоимость модели сократилась на 50 тысяч рублей. Однако речь идет только о Audi A5 в кузове лифтбек и купе, оснащенных под капотом 2-литровым силовым агрегатом и мощностью 249 лошадиных сил. Сейчас эти комплектации A5 продаются по 3 415 000 и 3 780 000 млн рублей.

Новые модели Audi A5 Coupe и Sportback появились на российском авторынке в октябре 2020 года. Тогда цены на них начинались от 2 793 000 рублей. Сейчас эти модели реализуются от 2 895 000 рублей.

По итогам первого квартала 2021 года продажи машин Audi в России составили 4112 новых авто. Это на 4% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Накануне в России был объявлен старт продаж новых Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback. Наиболее компактная версия в кузове седан стоит от 2,5 млн рублей.

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