Киев, 18 апреля. Представители НАУ подвергли критике новый топливный законопроект, выдвинутый Правительством Украины.

Кабмин Украины собирается начать предписывать операторам топливного рынка резервировать топливо. В результате это может спровоцировать рост цен на топливо для рядовых потребителей.

Нефтегазовая ассоциация Украины считает, что участники рынка вынуждены будут привлечь еще порядка 1 миллиарда долларов для выполнения прописанных норм. Для этого им придется поднять цены на топливо, при этом очевидно, что нелегальные продавцы смогут дополнительно на этом заработать.

«Текущая редакция законопроекта предусматривает возложение на субъектов хозяйствования обязательств по созданию за свой счет минимальных запасов в размере 10% от импорта и/или продажи, что составляет более половины общего объема минимальных запасов нефти и нефтепродуктов», — отметили в ассоциации.

Украина продолжает закупать нефтепродукты у Белоруссии, при этом Минск занимается переработкой российской нефти. Это не мешает Киеву пользоваться энергоносителем государства, которое он называет агрессором.