Экономист Хазин: американские финансовые системы ожидает крах

Москва, 18 апреля. Фондовые биржи Соединенных Штатов Америки находятся под угрозой скорого краха, считает экономист Михаил Хазин.

Эксперт полагает, что потенциальный обвал негативно скажется на фондовых рынках и банковской отрасли. Особенно пострадают, по мнению Хазина, те, кто хранит сбережения в не очень надежных финансовых организациях, так как крах системы приведет к закрытию слабых банков.

«Повезет только тем, у кого сумма вклада не превышает размер денежных средств, которые обязуется вернуть государство в случае банкротства финансового учреждения по программе банковского страхования, — подчеркивает Хазин.

Одной из наиболее ярких характерных черт приближающегося обвала специалист называет «стремительный рост капитализации крупнейших технологических компаний, который фактически не соответствует ни их обороту, ни росту прибыли их акций».

Недавно экономист Михаил Хазин рассказал, почему курс президента США Байдена на восстановление и стимулирование экономики страны является бесперспективным.