Любой враждебный акт против России со стороны британских военных кораблей встретит решительный отпор и дорого обойдется потенциальным агрессорам. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Британские корабли

Великобритания собирается в мае направить в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной и союзниками по Североатлантическому альянсу в регионе. Об этом сообщает издание Times, ссылаясь на собственные источники в королевских ВМС.

Сообщается, что корабли выделят из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море. Истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth будут готовы вылететь им на помощь в случае «угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации», отмечает издание. При этом сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море.

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Как заявил Times источник в британских ВМС, Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации.

Россию не запугать

Как отметил Владимир Соловейчик, британская попытка «демонстрации силы» не запугает Россию.

«Британскому премьеру Борису Джонсону неймется. Уже и «старшие братья» из администрации США решили на время отказаться от военно-морских авантюр в Черном море, так маэстро Джонсон с неизменно присущей ему экстравагантностью спешит на подмогу украинскими слугам НАТО. Я думаю, что эта попытка «демонстрации силы» нашу страну не запугает, а вот британским налогоплательщикам стоит задуматься, насколько эффективно правительство Джонсона расходует бюджетные средства, собираемые за счет их налогов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей /

Вопреки прежней славе великой морской державы в последнее время военные авантюры на море обходятся Великобритании все дороже. Эксперт вспомнил пример с эсминцем «Шеффилд», потопленным аргентинскими моряками во время агрессии, устроенной тогда британским премьером Маргарет Тэтчер при активном содействии чилийского фашистского диктатора Пиночета в 1982 года в Южной Атлантике.

«Очевидно, что любой враждебный акт против нашей страны со стороны британских военных кораблей встретит решительный отпор и дорого обойдется потенциальным агрессорам», — добавил Владимир Соловейчик.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.