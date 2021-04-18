Пожилой житель Волгоградской области не поставил автомобиль на ручник и погиб

Волгоград, 18 апреля. Иномарка начала самопроизвольное движение и наехала на своего хозяина. Мужчина скончался по пути в больницу.

Житель Среднеахтубинского района скончался в машине скорой помощи после того, как попал под колеса собственного автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Также повреждения получил его сын, который был госпитализирован.

При выезде с садового участка мужчины вышли из машины марки Mitsubishi, не предприняв необходимые действия для предотвращения самопроизвольного движения транспортного средства. В итоге автомобиль тронулся с места и наехал на хозяев.

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