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Шоу-бизнес
Жена Петра Мамонова рассказала о судьбоносном подарке Павла Лунгина ее младшему сыну
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Жена Петра Мамонова рассказала о судьбоносном подарке Павла Лунгина ее младшему сыну
Global Look Press  /  Aleksandr Sternin
Шоу-бизнес

Жена Петра Мамонова рассказала о судьбоносном подарке Павла Лунгина ее младшему сыну

Супруга известного музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала о трогательном подарке режиссера Лунгина младшему сыну Мамоновых.

Продюсер и супруга известного музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала ФАН о трогательном подарке, который режиссер Павел Лунгин сделал младшему сыну Мамоновых Ивану.

«Про Павла Семеновича Лунгина это отдельная история! — воскликнула Ольга Мамонова. — Он столько сделал добра, как будто он — мой папа! К Петру он замечательно относится, а для меня все, кто к Петру хорошо относятся, — друзья».

Собеседница ФАН добавила, что не может сполна выразить свою благодарность Павлу Лунгину.

«Когда Ванька, сын наш (Иван Мамонов, младший сын Мамоновых, кинооператор. — Прим. ФАН) еще учился на третьем курсе ВГИКа, Павел Семенович дал ему невероятно дорогую камеру в руки и сказал: «Вперед!» — вспоминает Ольга Мамонова.

Жена Петра Мамонова рассказала о судьбоносном подарке Павла Лунгина ее младшему сыну
Pr Scr instagram.com  / @petr_mamonov_life

Она добавила, что не берется сказать, с кем еще из так называемой тусовки дружит ее супруг.

«Не берусь сказать, с кем он дружит. Он с его другом, Господом, без конца ходит в церковь, молится и очень много сил на это тратит. Это очень большие силы — молиться, но так легче спектакль поставить», — рассказала Ольга Мамонова.

Ранее в день рождения Петра Мамонова, легендарного музыканта, актера, поэта, экс-лидера рок-группы «Звуки Му», Ольга Мамонова в эксклюзивном интервью ФАН поведала о счастье прожить 40 лет в браке с творческим человеком. Она также рассказала, почему никто из именитых продюсеров, в том числе Юрий Айзеншпис, не взялись за продвижение ее мужа, по каким причинам ей не нужны подруги, а также о том, как Петр Мамонов пережил тяжелейший инфаркт в 2019 году.

лунгин петр мамонов ольга мамонова
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