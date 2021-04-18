Серуканов спрогнозировал рекордно низкую явку на новой акции Волкова и Жданова

Бывший юрист ФБК (фонд признан иноагентом в России) Виталий Серуканов назвал «сырой» акцию в поддержку осужденного Алексея Навального, которую анонсировали проживающие в Европе сотрудники организации Леонид Волков и Иван Жданов.

В воскресенье, 18 апреля, Волков и Жданов анонсировали акцию протеста в поддержку осужденного Навального. Мероприятие планируется провести на всех центральных площадях городов страны. Организаторы отметили, что приняли решение не дожидаться 500 тысяч регистраций на «протестном» сайте, поскольку ситуация требует «экстренных» мер.

«Существуют обстоятельства, в которых надо действовать быстро. Мы приняли решение не дожидаться 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно, ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас», — заявили Волков и Жданов в своем совместном обращении.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в комментарии ФАН отметил, что анонсированная акция будет проходить в неудобное для протестующих время, поэтому не соберет желаемого организаторами числа сторонников. Ситуация также имеет и другие нюансы, считает эксперт. У россиян отсутствует понимание, для чего им выходить на улицы, а кроме того, многие видели, чем закончились прошлые незаконные акции протеста.

facebook.com / Виталий Серуканов

«Это будет рекордно низкая явка, потому что это будет рабочий день, неудобное время. Люди не понимают, зачем до конца выходить, и Волков со Ждановым так до конца и не смогли донести это. К тому же люди уже обожглись на таких сырых непродуманных акциях. Все помнят акции в январе-феврале, когда люди выходили. У штабов Навального не было ни плана, никакого понимания, стратегии — вообще ничего. И люди просто ходили как ошпаренные, не знали, куда приткнуться. Я думаю, это будет грустное продолжение еще зимних провокаций. Это халтура», — рассказал Серуканов.

Экс-юрист ФБК также отметил положение, в котором находятся организаторы протестов — Волков и Жданов. Оба сотрудника ФБК на данный момент проживают в Европе и смогут избежать наказания за организацию незаконной акции, подчеркнул он.

«Волкову со Ждановым нужно напомнить о себе, показаться нужными для своих европейских кураторов, они ничем не рискуют», — резюмировал Серуканов.

Федеральное агентство новостей /

Ранее Волков заявлял, что ФБК попытается согласовать акции протеста, однако митинг пройдет без согласования со стороны организаторов и автоматически станет незаконным. Прошлые подобные мероприятия закончились штрафами, арестами и уголовными делами. По сообщению пресс-службы МВД, после акций 23 и 31 января и 2 февраля суммарно было возбуждено более 90 дел.