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Советник минобороны Украины объяснил, почему США не предоставят Киеву ЗРК Patriot
ФБА «Экономика сегодня»
Армия

Советник минобороны Украины объяснил, почему США не предоставят Киеву ЗРК Patriot

Власти США в обозримой перспективе не намерены поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Киев, 18 апреля. Власти США в обозримой перспективе не намерены поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Об этом сообщил советник украинского министра обороны Юрий Бутусов на личной странице в социальных сетях.

По его мнению, Украина не обладает достаточными финансовыми средствами, квалифицированными военными кадрами и достаточно развитой инфраструктурой для размещения столь сложной боевой техники, как ЗРК Patriot. Однако скептическую позицию Вашингтона по отношению к поставкам Киеву современных средств ПВО Бутусов объяснил и другим фактором.

«У нас еще нет такого статуса, чтобы за нас захотели воевать какие-то страны НАТО», — заявил советник руководителя украинского военного ведомства.

По его словам, единственная батарея ЗРК Patriot, с учетом всего периферийного оборудования и оснащения, обойдется Киеву не менее чем в миллиард долларов, что совершенно неподъемно для оборонного бюджета страны. Бутусов выразил уверенность, что никто из стран Альянса Украину защищать не будет и призвал рассчитывать только на собственные силы при укреплении потенциала ВСУ.

Ранее сообщалось о печальной судьбе ВСУ в случае возобновления масштабных боевых действий в Донбассе.

Украина сша всу зрк patriot
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