Ваенга раскритиковала сама себя в шоу "Точь-в-точь" за номер в образе Толкуновой

Москва, 18 апреля. Певица Елена Ваенга появилась в новом выпуске шоу "Точь-в-точь" в образе Валентины Толкуновой. Номер многим показался неудачным, но главным критиком выступления стала сама Ваенга.

В пятом сезоне проекта традиционно оценивают выступления участников четверо членов жюри. Сейчас свои оценки артистам выставляют Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Максим Галкин и Хибла Герзмава. Однако в тайной комнате находится третейский судья, который также выносит свой вердикт после каждого выступления. В этом сезоне эту роль вязала на себя Елена Ваенга.

Однако певица решила попробовать свои силы и тоже выйти на сцену. Она перестала перед членами жюри в образе народной артистки РСФСР, легендарной Валентины Толкуновой. Выступление получилось неудачным — судьи сразу же узнали Ваенгу. Однако главным критиком номера оказалась сама звезда, заявив, что ее номер заслуживает только двойки.

«Хочу сказать, что никогда не пела дома песни Валентины Толкуновой. Я их хорошо знаю. Люди моего поколения, 40-летние, хорошо знают песни Толкуновой и Сенчиной. <...> Пою я не похоже. Это просто двойка, тройка за смелость», — раскритиковала сама себя Елена Ваенга.

Первый канал / Prt Scr

Еще одно выступление, правда уже импровизированное, показал в новом выпуске шоу другой член жюри, актер Леонид Ярмольник. Он снял пиджак с ведущего шоу Александра Олешко и сделал на него комичную пародию.