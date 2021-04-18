Стрельба в баре в Висконсине унесла жизни трех человек

Мадисон, 18 апреля. Полицейские штата Висконсин разбираются в обстоятельствах стрельбы в деревенском баре Somers House Tavern. По данным окружного департамента, есть убитые и раненые.

Согласно первоначальной информации, некий мужчина открыл огонь по людям в увеселительном заведении. От пуль погибли трое, еще двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелок сбежал с места преступления, ведется его поиск.

В городе Индианаполис молодой американец устроил кровавую акцию. По данным полиции, в результате стрельбы погибли восемь человек. Среди убитых были четверо сикхов, что вызвало возмущение членов общины, сообщал ФАН.