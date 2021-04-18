Зимний туристический сезон завершается на двух курортах в Сочи

Сочи, 18 апреля. Зимний туристический сезон закрывается на двух курортах Краснодарского края — «Газпром» и «Роза Хутор».

На курорте «Красная Поляна» сезон продлится до 10 мая. На «Розе Хутор» летний сезон начинается с 1 мая. Красная Поляна — это поселок, где находятся три крупных горных курорта. Среди них «Роза Хутор», НАО «Красная Поляна» (бывший «Горки город») и горно-туристический центр «Газпром».

«К открытию планируются Обер Хутор ниже 1600, цирк Роза Хутор от Сказки, Южный сектор, детский и учебный склоны, парк The Stash, сноупарк на 1400 м», — рассказали представители курорта «Роза Хутор».

С 1 мая в Сочи откроются центральные пляжи и набережные. Большая часть из них находятся в Лазаревском районе. К тому же в Сочи разработали новый каталог пляжного оборудования. Его выдержали в единых стилистических требованиях, преимущественно в светлых тонах.