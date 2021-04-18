МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов

Москва, 18 апреля. Представители российского внешнеполитического ведомства выразили протест из-за высылки из Праги 18-ти сотрудников дипмиссии РФ.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского МИД. Авторы текста сочли «беспрецедентным враждебным шагом» указанное решение властей Чехии.

«Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — говорится в тексте заявления.

В МИД отметили, что Прага слишком стремится угодить «заокеанским» хозяевам в Вашингтоне. Сообщалось, что Чехия может отказаться от участия российских компаний в тендере на строительство АЭС.