Пушков предупредил Байдена об ошибках при встрече с Путиным

Москва, 18 апреля. Президенту США Джо Байдену нужно понимать, ради чего он приглашает лидера России Владимира Путина на встречу и что он способен ему предложить.

Об этом сенатор Алексей Пушков написал в Telegram-канале. Не исключено, что американский лидер будет говорить с президентом России с позиции силы и попытается прочесть ему нотацию. По словам Пушкова, из этого ничего не выйдет и встреча будет провальной.

Сенатор уточняет, что перспективы переговоров лидеров двух государств выглядят не слишком хорошо. Причина не только в недавних санкциях. Ведь до этого в истории отношений Москвы и Вашингтона были как удачные, так и откровенно провальные саммиты, пишет Пушков.

Одной из неудачных встреч, после которой отношения двух стран ухудшились и двинулись к Карибскому кризису, Пушков назвал переговоры первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и 35-го президента США Джона Кеннеди в апреле 1961 года.

«Общий язык найден не был. Хрущев был раздражен Кеннеди, а тот — крайне недоволен Хрущевым. Он обнаружил, что не может вести с Хрущевым содержательную беседу и даже не видел в этом особого смысла», — пишет сенатор.

ФБА «Экономика сегодня» /

Если Джозеф Байден будет вести переговоры в духе «новой жесткости», то ситуация вновь может прийти к новому Карибскому кризису, только на этот раз вокруг Украины, подчеркивает Алексей Пушков.

Ранее Пушков озвучил список возможных тем разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Сенатор предположил, что на встрече речь пойдет об Украине, Донбассе и возвращении к формату G8.