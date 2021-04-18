Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду осенью 2021 года

Москва, 18 апреля. Субмарина «Хабаровск», способная нести подводные беспилотники «Посейдон», будет спущена на воду осенью 2021 года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По данным источника, спуск на воду подводной лодки был сдвинут на несколько месяцев. Изначально спуск был запланирован на май 2021 года.

«Спуск на воду «Хабаровска» сдвинулся на несколько месяцев — с мая на осень 2021 года», — сказал он.

В пресс-службе производственного объединения «Севмаш», где строится подлодка, не стали комментировать данную информацию, передает ТАСС.

Подлодка «Хабаровск» станет вторым носителем стратегических беспилотников «Посейдон» в составе ВМФ России. Первый носитель подводных беспилотников субмарина «Белгород» была спущена на воду в апреле 2019 года. Согласно плану, подлодка должна войти в состав ВМФ РФ осенью 2021 года. Испытания беспилотного подводного комплекса Посейдон будут завершены осенью 2021 года, после чего он поступит на вооружение российского флота.