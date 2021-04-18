Гинцбург заявил о положительном резонансе вакцинации Путина от коронавируса

Москва, 18 апреля. Вакцинация главы российского государства Владимира Путина имела положительный резонанс, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи предположил, что это подстегнуло многих тоже принять участие в прививочной кампании. Своим мнением относительно вакцинации президента Александр Гинцбург поделился в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.

«Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», — подчеркнул глава центра Гамалеи.

Недавно Владимиру Путину сделали вторую прививку от коронавируса. Глава государства чувствует себя хорошо, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Какой именно вакциной привился Владимир Путин, не уточняется. Процедура прошла без участия представителей СМИ. Известно, что Путин привился отечественным препаратом.