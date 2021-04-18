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Сноску об «инсценировке» высадки американцев на Луну нашли в книге издательства «Эксмо»
newinform.com  /  Коломенцев Алексей
Общество

Сноску об «инсценировке» высадки американцев на Луну нашли в книге издательства «Эксмо»

Издательство «Эксмо» выпустило 3 тыс. книг со сноской об «инсценировке» высадки американцев на Луну, информацию об этом опубликовал в Facebook журналист Олег Пшеничный.

Москва, 18 апреля. Издательство «Эксмо» выпустило 3 тыс. книг со сноской об «инсценировке» высадки американцев на Луну, информацию об этом опубликовал в Facebook журналист Олег Пшеничный.

Редактором книги Джо Наварро, где обнаружили сноску, указана Ирина Стародубцева. В комментариях к посту Пшеничного она написала, что автором сноски является литературный редактор издательства.

««Высадка на Луну» — в период «холодной войны» американцы инсценировали «высадку» при помощи Голливуда. Сейчас в этом не сомневаются и большинство американцев (Прим. ред.)», — говорится в сноске.

Литературный редактор был приверженцем теории заговоров, об этом в издательстве узнали после того, как увидели текст с примечаниями, пояснила Стародубцева и признала своим недосмотр пропуска одного из них. Из электронной версии книги сноску удалили, при выпуске дополнительного тиража она исчезнет из печатной версии, добавила редактор.

NASA заключило контракт с Илоном Маском — американские астронавты полетят на Луну на борту пилотируемого корабля Starship в 2024 году. Миссию назвали «Артемида».

эксмо издательство инсценировка
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