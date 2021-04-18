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Происхождение жителей Океании установили с помощью анализа ДНК
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Происхождение жителей Океании установили с помощью анализа ДНК
wikipedia.org  /  Isderion/CC BY-SA 3.0 de
Общество

Происхождение жителей Океании установили с помощью анализа ДНК

Генетический анализ помог ученым определить, откуда появились жители островов в южной части Тихого океана и как они мигрировали в течение столетий.

Москва, 18 апреля. Генетический анализ помог ученым определить, откуда появились жители островов в южной части Тихого океана и как они мигрировали в течение столетий.

Французские специалисты секвенировали ДНК более трехсот человек с Тайваня, Филиппин, Соломоновых островов и некоторых других территорий. Выяснилось, что первые обитатели земель появились в Ближней Океании около 40 тыс. лет назад. Затем в генетическом развитии населения наступил застой.

Вторая волна заселения захватила Дальнюю Океанию. Пришлые люди и аборигены частично ассимилировали друг друга. Этот процесс длился не меньше двух тысяч лет. В ДНК испытуемых обнаружили гены денисовцев и неандертальцев, от которых они унаследовали полезные мутации.

Самую древнюю человеческую ДНК обнаружили на территории современной Чехии. Исследователи проанализировали останки женщины, проживавшей около 45 тыс. лет назад, после чего ее причислили к первой группе Homo Sapiens.

генетики происхождение океания
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