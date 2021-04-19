Сексолог объяснила важность полового воспитания

Половое воспитание подростков в России — тема довольно закрытая. В школе таких уроков нет, а родители зачастую либо стесняются, либо думают, что еще рано говорить с ребенком о сексе.

Сексолог Александра Миллер уверена, что половое воспитание в школе важно, но не стоит забывать, что и дома не должно быть табуированных тем при общении детей с родителями.

«Запреты, негативное отношение и порицание порождают массу комплексов, в крайних случаях — различные отклонения в сексуальной жизни, например, склонность к насилию, аноргазмия, отсутствие чувствительности, различные фобии, невозможность построить крепкие и долгосрочные отношения с одним партнером и так далее», — рассказала сексолог.

Собеседница агентства объяснила, что секс может как наполнять, так и разрушать человека и его нервную систему.

Федеральное агентство новостей /

Многие сексуально необразованные мужчины хвастаются количеством покоренных женщин и сексуальными подвигами, однако они не осознают, что разные люди — это совершенно разный набор бактерий.

«Одно дело — если вы с партнером подходите друг другу: ваши микрофлоры, иммунитеты совпадают и синхронизируются, а другое дело — тестировать миллион других микрофлор и разрушать этим самым свою собственную», — добавила эксперт.

Александра Миллер рассказала, что без полового воспитания не все знают, что презервативы защищают от бактерий и болезней не на 100%.

«Даже в процессе поцелуя бактерии точно так же проникают в организм и размножаются. Поэтому те, кто хочет быть успешным и здоровым, выбирают моногамные отношения. Я считаю, это необходимо нести в массы и улучшать как здоровье людей, так и развивать тему важности семейных ценностей и крепких союзов с доверительными и глубокими отношениями», — подчеркнула сексолог.

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Родителям необходимо самостоятельно говорить о половом воспитании со своими детьми, потому что в школах этому не учат. Дети начинают рано задавать вопросы о сексе, поэтому подбирать приемлемое объяснение нужно в зависимости от возраста.

«Понятно, что пятилетнему ребенку не будет адекватный родитель рассказывать все в подробностях, а подростку, который уже вовсю смотрит порно, не расскажешь о пестиках и тычинках. Вы, конечно же, не должны ругать или высмеивать ребенка, а должны быть готовы выслушать и принять его. Тогда появится меньше поводов для переживаний, что вашему ребенку расскажут об этом в подворотне», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее эксперт рассказал, как правильно преподнести ребенку информацию о сексе.