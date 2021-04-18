Балкон с женщиной обрушился в Волгограде

Волгоград, 18 апреля. Пенсионерка пострадала в результате падения бетонной конструкции. Ее госпитализировали. Организована проверка.

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме по Рабоче-Крестьянской улице в Ворошиловском районе города. Хозяйка квартиры, 64-летняя женщина, вышла на балкон на четвертом этаже, после этого он обрушился. Пострадавшая была срочно госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.

Ведомство организовало проверку по факту инцидента. В прошлом году, как известно, по этому адресу была организована проверка, которая показала, что балконные плиты в некоторых квартирах нуждаются в ремонте.

В Сызрани произошел аналогичный случай — местной жительнице чудом удалось выжить при обрушении балкона, сообщал ФАН.