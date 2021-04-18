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Манойло объяснил, что стоит за мифом ФБК о «скорой гибели» Навального

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 15:19
Сторонники Навального пытаются усилить информационную кампанию в его поддержку.

Сторонники Алексея Навального, отбывающего наказание в покровской ИК-2, пытаются усилить информационную кампанию в его поддержку. Главный тезис при этом — сценарий смерти оппозиционера из-за осложнений, возникших на фоне голодовки и якобы недопуска к нему «независимого гражданского врача».

Политолог Андрей Манойло предположил, что распространяемые через лояльные к несистемной оппозиции СМИ и через соратников сообщения о «скорой гибели» основателя ФБК (признан иностранным агентом) призваны удержать в информационной повестке образ сакральной жертвы.

«Алексей умирает»

Врачи Алексея Навального опубликовали в социальных сетях результаты его анализов, охарактеризовав состояние оппозиционера как критическое. Диагноз, который поставили государственные медики, при этом остается неизвестным.

На почве представленной врачами информации в соцсетях соратников оппозиционера стали распространяться слухи о якобы его скорой смерти.

Манойло объяснил, что стоит за мифом ФБК о «скорой гибели» Навального
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Никаких достоверных сведений о диагнозе Навального нет, однако в экспертном сообществе его неоднократно подозревали в симуляции болезней. Одним из соответствующих случаев было заявление основателя ФБК о возможном наличии у него туберкулеза. Позже по итогам проверки врачи опровергли соответствующие опасения.

По данным сотрудников ФБК, Навальный держит голодовку на протяжении 19 дней. В рамках действующего законодательства Навального призвали отказаться от подобных мер и пригрозили принудительным кормлением. Теперь ситуация выглядит так, что оппозиционер намеренно пытается подорвать собственное здоровье, а его ближайшие соратники разворачивают вокруг этого информационную кампанию с последующей дискредитацией системы здравоохранения, а также правоохранительных органов.

В комментарии ФАН Манойло напомнил, что для поддержания здоровья в надлежащем состоянии основатель ФБК был помещен в лазарет ИК-2. Это уже говорит о том, что Навального не бросают на произвол судьбы.

«Образ Навального раскручивался как образ сакральной жертвы. Вот якобы убийцы до него не добрались, потом он убежал в Германию, но вернулся. После того как он сел и стал одним из тысяч зеков, этот образ начал меркнуть. Ничего героического в том, чтобы сидеть в колонии и шить варежки, нет. Ажиотаж и психоз, специально поднятые вокруг этого, прошли. Все больше становится понятно, что никому Навальный не интересен. Сейчас пытаются освежить образ сакральной жертвы. Вот он умрет — и якобы убийцы загубили его молодую жизнь. Это все очень примитивно», — заключил эксперт.

Ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов объяснил, почему поведение Навального в качестве заключенного является симуляцией и «домашней заготовкой».

россия навальный фбк
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