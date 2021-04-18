Эстонский депутат Тармо Круусимяэ едва не сорвал заседание парламента. ФАН-ТВ

Тармо Круусимяэ в парламенте представляет партию «Отечество», в последнее время он работал удаленно. На одном из заседаний, посвященном проблемам климата депутат решил задать вопрос об изменении климата в стране, однако вместо микрофона случайно включил камеру.

Оказалось, что во время совещания парламентарий в пижаме лежал в кровати и курил вэйп, слушая рок-музыку. Свой вопрос он так и не задал. В местных СМИ напомнили, что депутат зарабатывает более 400 тысяч рублей в месяц. Ранее Тармо предлагал снизить акцизы на жидкости для электронных сигарет.