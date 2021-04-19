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Социолог объяснила, с чем связано снижение уровня бедности в России
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Общество

Социолог объяснила, с чем связано снижение уровня бедности в России

Согласно данным Росстата, на сегодняшний день почти 18 миллионов россиян получают доход ниже прожиточного минимума. Такой показатель ниже, чем в предыдущие годы.

Согласно данным Росстата, на сегодняшний день почти 18 миллионов россиян получают доход ниже прожиточного минимума. Такой показатель ниже, чем в предыдущие годы. По каким критериям определяется уровень бедности в стране, почему во время пандемии и экономического кризиса он не вырос вопреки прогнозам, ФАН рассказала социолог Альбина Бесчасная, профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС.

«Росстат нам сообщил, что уровень бедности снизился до 12,1% населения, что означает, что 17,8 миллиона человек получают доход ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум — традиционный для России критерий определения благосостояния человека. Показатели уровня бедности в прошлом году для России стали рекордными. В 2014 году уровень бедности составил 11,3%, а в 2015 году уже 19,6%», — поделилась данными социолог.

Альбина Бесчасная сообщила о трех факторах, которые за последние десять лет особенно повлияли на уровень бедности в России.

«Во-первых, это рождаемость. Исследования говорят, что рождение ребенка значительно снижает уровень дохода в семье. Рекордное снижение рождаемости в 2020 году, а это всего 1,5 миллиона детей, повлияло на итоговую статистику. Увеличение рождаемости сопровождается ростом бедности. А из-за того, что детей рождалось в прошлом году меньше, доходы у семей не снижались, поэтому на выходе мы имеем меньшее число бедных», — заявила специалист.

Социолог объяснила, с чем связано снижение уровня бедности в России
pixabay.com  / nastya_gepp

Еще одним критерием, который повлиял на снижение уровня бедности в стране, это повышение пенсионного возраста, отметила собеседница агентства.

«Уровень заработной платы и уровень пенсионного дохода в настоящих реалиях имеет значимые различия — как минимум они отличаются в 2–3 раза. В 2020 году было меньшее обращений граждан в ПФР в связи с выходом на пенсию, так как в 2019 году подняли пенсионный возраст. Другими словами, те пожилые люди, которые могли выйти на пенсию в 2020 году, пополнили ряды предпенсионеров и продолжают работать», — подчеркнула социолог.

Также к факторам, улучшающим показатели материального благополучия граждан в 2020 году, необходимо отнести меры материальной поддержки населения, считает Альбина Бесчастная.

Социолог объяснила, с чем связано снижение уровня бедности в России
politexpert.net  / Евгений Зайцев

«В фокусе внимания вновь оказались те, кто принадлежит к малообеспеченным слоям или потенциально может их пополнить — это низкодоходные слови населения, семьи с детьми, пенсионеры. Правительство предпринимает усилия по расширению программ получения социальных пособий с тем, чтобы сделать ее максимально адресной. Так, например, в 2020 году значительно расширились возможности использования материнского капитала», — обратила внимание эксперт.

Таким образом, резюмировала социолог, государству пока удается сдерживать и даже понижать рост бедности в стране, подключая различные инструменты. Однако прогнозы на вторую половину 2021 года пока делать рано, поскольку пандемия еще официально не завершилась, и хоть она не влияет напрямую на показатели благополучия, учесть связанные с ней экономические и социальные изменения все же необходимо, подытожила Альбина Бесчастная.

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